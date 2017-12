AfroReggae inspira eventos contra a violência em Londres O grupo cultural AfroReggae, após deixar uma ótima impressão com sua apresentação de 2006 em Londres, inspira este ano vários atos culturais contra a violência na capital britânica, entre os quais está o espetáculo de percussão, rap e dança Da Favela Para o Mundo. Todos estes atos culturais, que acontecerão de 14 de maio a 29 de junho, foram agrupados sob o nome de AfroReggae UK Partnership, projeto que tem a parceria do grupo brasileiro com várias organizações e instituições britânicas, entre elas, a Universidade de Londres. Graças a um acordo de seis anos de duração, o AfroReggae tem assegurada sua presença em Londres até 2012, tempo durante o qual o grupo poderá compartilhar com os londrinos sua intenção de fazer da arte uma ferramenta para evitar o uso das armas. Na edição deste ano, o AfroReggae atuará nos dias 28 e 29 de junho no teatro Barbican, onde apresentará seu espetáculo. Filme de Cacá Diegues Duas das regiões menos favorecidas da capital britânica, o leste e o sul, receberão entre os dias 14 e 22 de maio três seminários dentro do programa A cultura pode ser nossa arma?, no qual está incluído, além disso, uma oficina para professores, artistas e demais trabalhadores relacionados com jovens problemáticos. As produções audiovisuais também vão acontecer nestas jornadas culturais: nos dias 28 e 29 de junho serão projetados os documentários Nenhum Motivo Explica a Guerra, de Cacá Diegues, Favela Crescente, de Jeff Zimbalist e Matt Mochary, e From the Favelas to Hackney ("Das favelas para Hackney"), da produtora Speak-it. Desde sua criação em 1993 na favela de Vigário Geral, o AfroReggae se dedicou a trabalhar com as comunidades mais pobres e violentas da cidade para que essas comunidades possam ver na arte uma alternativa às drogas, entre outros perigos. Em 2006, o AfroReggae se apresentou com os Rolling Stones em um show na praia de Copacabana.