AfroReggae inicia turnê do novo CD, com patrocínios São 13 anos de trajetória que o Grupo Cultural AfroReggae comemora com uma série de ações, entre elas o recém-lançado CD "Nenhum Motivo Explica a Guerra" e a turnê inspirada nesse trabalho. O show estréia em São Paulo nesta quarta-feira, no Tom Brasil Nações Unidas. Para esta turnê, eles contam com o patrocínio master da Natura e uma colaboração menor da Petrobrás. Como a turnê não se limita ao show, o grupo chegou antes na cidade para desenvolver atividades na periferia e em uma escola particular. "São três ações: a primeira é a apresentação do show; a segunda são as oficinas de percussão, grafite, basquete de rua, dentro de favelas e em colégios particulares; e a terceira é a veiculação de documentário, seguido de debate com a comunidade", detalha a gerente de Marketing Institucional da Natura, Renata Sbardelini. Ela não revela o valor do patrocínio, mas foi a responsável pela aproximação entre grupo e empresa. Já a Petrobrás começou investindo nas bandas de formação do grupo e passou a patrocinar o show. Além da ação em comunidades carentes, o AfroReggae desenvolve um trabalho junto à polícia. "Hoje esse trabalho é menos complicado, por causa da valorização dada às nossas atividades", diz o diretor do AfroReggae, José Junior. "Hoje, somos respeitados." Afroreggae. Tom Brasil (1.800 pessoas). Rua Bragan-ça Paulista, 1.281, 2163-2000. Hoje, 21h30. R$ 40 a R$ 80