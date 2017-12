Afônico, cantor do Muse sofre para segurar a onda no Lollapalooza

Quase sem voz (por conta de uma amigdalite que o fez cancelar show na quinta), o cantor do Muse, Matt Bellamy, tenta segurar a onda de show principal da jornada nesse momento no Lollapalooza. Não ajudou ele incluir no repertório uma canção do Nirvana, 'Lithium', na qual a voz quase não se ouvia.

O show abriu com 'New Born', do segundo disco da banda, 'Origin of Symetry', de 2001. Depois, veio 'Plug in Baby' e 'Lithium', bastante comemorada pelos fãs. Canções como 'Blis's são cantadas em uníssono pela plateia, que um bombeiro que fotografava a multidão estimou em mais de 100 mil pessoas - oficialmente, o número de espectadores é de 80 mil.