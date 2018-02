Aerosmith volta ao trabalho após recesso em 2008 Por Jonathan Cohen NOVA YORK (Billboard) - A banda Aerosmith está pronta para voltar a trabalhar em seu próximo álbum de estúdio, de acordo com o baterista Joey Kramer. "Hoje é o primeiro dia que (o baixista) Tom (Hamilton) e eu estamos nos reunindo", escreveu Kramer na segunda-feira no site do conjunto (www.aeroforceone.com). "Ensaiamos por duas horas e é tão bom! Não podemos esperar para voltar aos estúdios e cair na estrada para fazermos o que sabemos fazer de melhor." Os trabalhos no primeiro álbum de material inédito desde o disco "Just Push Play", de 2001, já começaram. O Aerosmith fez uma pausa no projeto no ano passado enquanto membros da banda se recuperavam de uma variedade de problemas médicos, como a passagem do vocalista Steven Tyler por uma clínica de reabilitação e a cirurgia no joelho do guitarrista Joe Perry. "Como em várias outras coisas da vida, você não pode controlar tudo isso, pode?", disse o guitarrista Brad Whitford ao Billboard.com no ano passado. "Só estamos ... envelhecendo." Não há data para o novo álbum, mas é esperado que ele saia nesse ano pela Columbia. O Aerosmith também fará um show no dia 1o de fevereiro no Estádio Olímpico em Caracas, na Venezuela.