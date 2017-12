Aerosmith volta a SP; Joe Perry fala dos 37 anos do grupo O mais lesado e lisérgico de todos os astros do rock, Jerry Garcia, da banda Grateful Dead, disse que eles eram "a galera mais drogada" que ele já tinha visto no mundo do rock. É mais ou menos como Jim Morrison fazendo observações sobre a vida meio torta de Maradona. Mas tudo isso foi há muito tempo atrás, e o Aerosmith não só sobreviveu aos excessos, como já conta com 37 anos na estrada - com uma ou outra ausência por alguns anos. Suas músicas foram gravadas por Guns N? Roses (Mama Kin), R.E.M. (Toys in the Attic), Run DMC (Walk This Way), The Mission (Dream on), Testament (Nobody?s Fault) e até Lobão (Moonlight Paranóia é versão de Seasons of Weather). O Morumbi estará lotado nesta quinta-feira, 12, à noite (são aguardadas cerca de 70 mil pessoas) para recebê-los e aos seus parceiros na jornada, o grupo Velvet Revolver - uma jornada de hard rock e solos raros de guitarra, a cargo de Slash, do Velvet e Joe Perry, lenda do Aerosmith. Pai de Liv Tyler O guitarrista Joe Perry falou por telefone sobre a turnê Perry fundou o Aerosmith em 1970 com dois conterrâneos da cidade de Sunapee, New Hampshire: o cantor Stephen Tallarico, de 59 anos (que adotou o nome artístico Steven Tyler, pai da bela atriz do cinema Liv Tyler ), e o baixista Tom Hamilton. Perry relembrou a última vez que o Aerosmith esteve no Brasil, durante o Hollywood Rock, em 1994, quando a banda tocou em São Paulo e Rio de Janeiro. O guitarrista foi rápido ao responder qual cidade o tinha agradado mais. "Aquela foi uma das melhores turnês que já fizemos, e a parte da América do Sul foi particularmente a melhor parte. É claro que o Rio de Janeiro é mais fascinante, tem mais a ver com Nova York e Los Angeles, com os restaurantes, a praia, a beleza das pessoas. E com uma vantagem: no Rio as coisas não são tão longe da costa, é possível andar por ali sempre com uma vista magnífica. Mas também adorei o show de São Paulo, o público tem uma energia incrível". O Aerosmith, inicialmente, era acusado de mimetizar os Rolling Stones. O visual não ajudava a diferenciar uma e outra bandas: Tyler tem a mesma bocarra de Mick Jagger, e os estilos de guitarra de Perry e Keith Richards eram mesmo parecidos. Mas não iguais. E o tempo ajudou a fazer com que Perry acabasse se tornando, ele mesmo, uma referência na guitarra. Ele sempre citou Jimi Hendrix e Jeff Beck como os profissionais que mais o influenciaram, mas mudou um pouco de opinião. B.B. King é dos maiores "Ouço sempre diferentes guitarristas, que tocam em diferentes direções, que soam como os clássicos. São esses que gosto. Mas, para minha geração, B.B. King é um dos maiores, e continua sendo ainda hoje. Quando comecei, eu queria tocar como ele. Acho que ainda é minha mesma motivação, me sinto impulsionado a fazer a lição de casa, ouvir os guitarristas dos anos 60, dos anos 70, a música de raízes de novo: Chuck Berry, Muddy Waters. Eles exploraram a guitarra em direções diversas. E hoje, mesmo os caras mais novos estão atentos ao que aqueles pioneiros fizeram, estão em busca das coisas mais básicas e importantes". O vocalista Steven Tyler participou, em fevereiro, de uma campanha para criar uma instituição chamada Departamento de Paz dos Estados Unidos. Muitos dos artistas de rock hoje estão empenhados nessa causa. E Joe Perry, apesar da fama eterna de bad boy, não é diferente. "Acho que a gente tem de pensar positivo. O mundo não vai se transformar em pacifista da noite para o dia. Mas tem de começar em algum lugar. É inevitável que a pressão, vinda de muitos lugares e ao mesmo tempo, acabe surtindo efeito nos homens que decidem. Cuide do que você deseja alimente seu espírito e seu coração com isso, que vai ter um bom desfecho. Se as pessoas trabalharem duro o bastante, a paz pode acontecer, não é impossível. Claro, não vai ser da noite para o dia, mas os discursos já estão mudando." Banda que alimentou - e se alimentou - de diversos gêneros, do pop ao rap, do heavy metal à dance music, Perry encara com naturalidade o fato de que suas velhas canções continuam engordando cofres mundo afora. Agora é a vez das bandas de garotas inglesas Girls Aloud e Sugababes, que estão bombando com a velha canção Walk This Way, sucesso do Aerosmith de 1986. "Quando você faz uma música, nunca sabe o que vai acontecer com ela no futuro. É por isso que toda canção se mantém excitante, na minha opinião, porque sempre será interpretada de um jeito diferente. Você não a controla. Mas está lá o nosso sangue. Não vejo diferença entre o que nós fazíamos no início, entre 1969 e 1971, e o que fazemos agora, entre 2005 e 1007. É a mesma coisa." Segurança dos fãs Só uma coisa preocupa de verdade Joe Perry: a segurança dos fãs. Ele dá graças aos céus por nunca ter acontecido, em sua longa carreira, coisas como a violência que houve no show dos Stones em 1969, em Altamont. "Nunca vi nada nem parecido com aquilo acontecer. Acho que a vibração é sempre mais positiva nos nossos shows. Também procuramos sempre promoters, em todo lugar que vamos, com muita experiência. Rock?n?roll é um negócio muito excitante, mas também tem de ser muito bem administrado, senão pode resultar num caos." O Aerosmith desembarca com as baterias recarregadas, e mais unidos do que nunca. Em 24 de agosto do ano passado, foi anunciado que o baixista Tom Hamilton tinha sido diagnosticado com um câncer na garganta. Ele teve de se retirar da turnê para tratamento, mas recuperou-se e voltou à banda. Na terça, postou um recado para os fãs brasileiros: "A banda está pirada, para dizer o mínimo, por estar indo para a América do Sul e o México", escreveu. "Passaram-se anos desde que estivemos lá e queremos estar certos de que causaremos o maior estrago possível. Lembro da última vez que toquei em São Paulo. Era nossa primeira vez no Brasil e ficamos maravilhados por ver quanta gente estava por dentro da banda. Pensar nisso nos torna ansiosos para chegar logo e mostrar quanto andamos praticando esses anos todos. Espero que todo mundo em São Paulo esteja pronto." Aerosmith - Estádio do Morumbi (65 mil pessoas). Pça Roberto Gomes Pedrosa, 1, 6846-6000. Quinta-feira, às 21h. R$ 140 a R$ 200.