Aerosmith vai comandar festival na Inglaterra apesar de preocupações com segurança

A banda de rock norte-americana Aerosmith disse que vai deixar de lado as preocupações de segurança após o ataque em Manchester, para liderar o Festival Download na Inglaterra no domingo, 11, insistindo que o show deve continuar.

O grupo de Boston, vencedor do prêmio Grammy, disse ter considerado desistir do festival em Leicestershire, após o ataque suicida que aconteceu no final de um show da cantora Ariana Grande no norte da Inglaterra no último mês, deixando 22 mortos.

“Sabe, nossa primeira reação foi que nós não deveríamos tocar e colocar nossos fãs em risco, mas eu não acho que é isso que os nossos fãs querem”, disse o guitarrista Joe Perry à Reuters.

“Eles não querem viver assim. Eu não quero viver assim. Nós não queremos viver assim. Então, é tomar todas as precauções você poder. E esse é o mundo que você conhece.”

A banda, formada em 1970 e conhecida por músicas como Walk This Way e Back in the Saddle, está atualmente no meio de sua turnê europeia, apesar de ter sido pressionada a evitar o continente após vários ataques na Europa.

“Muitas pessoas ficaram preocupadas com a nossa vinda para cá, nossos amigos e família e nós dissemos: ‘escuta, nós vamos fazer o que nós precisamos fazer’”, acrescentou Perry.