Aerosmith teme que Steven Tyler tenha voltado às drogas

Os integrantes da banda americana de rock Aerosmith se disseram preocupados sobre os rumores de que o ex-vocalista do grupo, Steven Tyler, pode ter voltado a usar drogas. As alegações, em maior parte do guitarrista Brad Whitford e do baterista Joey Kramer, abalaram os entornos de uma das bandas de rock mais bem sucedidas dos Estados Unidos.

As tensões têm crescido e foram exacerbadas por uma problemática turnê de verão cancelada em agosto quando Tyler, 61, caiu do palco e quebrou o ombro. A última veio no início do mês, quando o empresário pessoal de Tyler infirmou ao resto da banda que ele quer tirar dois anos de pausa para investir em projetos solos. O fato não caiu bem com seus companheiros de banda, que querem manter as turnês e as gravações.

O também guitarrista da banda Joe Perry, 59, tem sido especialmente crítico, tanto em entrevistas como no Twitter, sobre suas diferenças com Tyler. Ele e seus companheiros dizem que Tyler parou de se comunicar com eles e que decidiram encontrar um novo vocalista e continuar sem Tyler.

Os músicos também estão preocupados com a saúde mental de Tyler. "Suspeito que há muito mais acontecendo do que nós sabemos", disse Whitford. "Ele tem um histórico bem documentado de abuso de drogas, e tenho muitas suspeitas. Eu não o vi fazer... nem tenho conhecimento pessoal, mas o isolamento é muito típico do comportamento de um viciado, e do comportamento - que eu considero - irracional", disparou o guitarrista.