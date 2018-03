Aerosmith procura novo vocalista em meio a disputa com Tyler

O guitarrista de uma das bandas norte-americanas mais bem-sucedidas da história disse na segunda-feira que ele e seus colegas de banda estão "procurando um novo cantor com quem trabalhar", após uma disputa com o vocalista Steven Tyler.

Joe Perry, 59, fez o anúncio em sua página no Twitter, numa incomum exposição pública de uma disputa com seu parceiro de composições há 40 anos.

A dupla, conhecida como "Gêmeos Tóxicos", é autora de clássicos como "Walk this Way" e "Love in a Elevator". A relação musical de ambos é comparada com a existente entre Mick Jagger e Keith Richards, dos Rolling Stones.

Mas Tyler, de 61 anos, disse recentemente que quer se concentrar em projetos solos, algo que ela já chegou a afirmar no passado, mas nunca havia concretizado. Ele também parou de se comunicar com a banda há vários meses e contratou seu próprio empresário.

No mês passado, Perry disse à Reuters que Tyler se recusa a escrever uma música em parceria com ele há uma década. Mais recentemente, o guitarrista disse que, da última vez que telefonou para Tyler, o vocalista desligou o telefone em sua cara.

Ainda assim, a banda conseguiu fazer alguns shows, mas uma turnê de verão pela América do Norte foi encerrada em agosto, quando Tyler caiu do palco e fraturou o ombro. Nenhum de seus colegas de banda o acompanharam até o hospital.

(Reportagem de Dean Goodman)