Aerosmith mostra repertório de sucessos em São Paulo Após um show morno do Velvet Revolver, o Aerosmith entrou no palco montado no estádio do Morumbi às 22h45 abrindo seu repertório de sucessos com Love in The Elevator. O grupo de hard rock conseguiu resumir seus mais de 30 anos de carreira em quase duas horas de apresentação. Sucessos de cada década levantaram o público que lotou o Morumbi. Da setentista Dream On ao hit dos anos 90: Crying. O tempo de estrada foi responsável por levar um público família ao estádio. Pais e filhos puderam aproveitar o desfile de hits do grupo do vocalista Steven Tyler e do guitarrista Joe Perry. Mostrando sentir o peso da idade, o grupo baixou o ritmo das músicas no meio do show. O respiro deu tempo para os músicos recuperarem a energia para fecharem a apresentação com seu maior sucesso: Walk This Way.