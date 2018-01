Aerosmith fará show na Índia pela primeira vez A lendária banda de rock Aerosmith tocará em Mumbai, centro financeiro e cinematográfico da Índia, em sua primeira apresentação no país, informou o site oficial do grupo. O Aerosmith, formado por Steven Tyler (vocal), Joe Perry (guitarra), Brad Whitford (guitarra), Tom Hamilton (baixo) e Joey Kramer (bateria), fará o show na cidade indiana no dia 2 de junho. A apresentação em Mumbai é parte da turnê que inclui a Europa e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O Aerosmith produziu seu primeiro álbum em 1973 e é autor de algumas das músicas mais populares do mundo, como I Don´t Want To Miss a Thing, do filme Armageddon, de 1998, Dream On e Crazy. A banda, considerada por algumas pessoas como a resposta da América aos Rolling Stones, tem muitos fãs na classe média urbana da Índia e suas músicas costumam ser pedidas em canais de televisão e estações de rádio. O Aerosmith toca pela segunda vez no Brasil no dia 13 de abril, em São Paulo, no estádio do Morumbi. Quem abre para eles é o Velvet Revolver, promissora banda de hard-rock formada por ex-integrantes do Guns N? Roses, entre eles o bom guitarrista Slash.