Aerosmith é confirmado no Rock in Rio 2017

O Aerosmith foi confirmado como uma das atrações do Rock in Rio 2017. A banda liderada por Steven Tyler se apresenta em 21 de setembro, o dia do rock n' roll, segundo o festival. Red Hot Chili Peppers e Maroon 5 já eram algumas das atrações anunciadas anteriormente. O Rock in Rio será realizado entre os dias 15 e 24 de setembro de 2017, no Rio.

Formado em Boston, nos Estados Unidos, em 1970, o Aerosmith já lançou 15 álbuns de estúdio, sendo o mais recente de 2012. Dream On, Walk This Way, Angel, Love in an Elevator, Janie's Got a Gun, I Don't Want to Miss a Thing e Jaded são alguns dos sucessos do grupo.

O show no Rock in Rio será a sétima passagem do Aerosmith pelo Brasil. A primeira visita aconteceu em 1994. Depois, o grupo voltou em 2007, 2010, 2011 e 2013. Eles também têm shows marcado por aqui no neste mês.

O Aerosmith passa pelo anfiteatro Beira Rio, em Porto Alegre, no dia 11; no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 15; e no Classic Hall, em Recife, no dia 21.