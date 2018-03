Aerosmith diz que novo álbum traz 'um pouco de 1975 de volta'

O veterano grupo de rock Aerosmith afirmou que estava trazendo "um pouco de 1975 de volta" em um álbum há muito adiado que será lançado neste verão (hemisfério norte), coincidindo com uma turnê pelos Estados Unidos.

A banda disse que estava trabalhando para terminar o álbum -o primeiro com material inédito desde Just Push Play de 2001- antes da turnê, mas manteve o título em segredo.

"A camaradagem está lá, há algumas músicas que são rock novo, e velho rock e rock de meio de estrada, e blues, piano. Joe Perry cantando algumas músicas, eu estou tocando bateria, Joey canta, todos os tipos de coisas", disse o vocalista Steven Tyler à Reuters.

O Aerosmith, cujas tentativas anteriores de fazer um novo álbum foram frustradas por uma série de problemas de saúde e conflitos internos, afirmou que vinha trabalhando com o seu produtor de longa data Jack Douglas para trazer "um pouco de 1975 de volta".

A banda vai lançar a turnê Global Warming (Aquecimento Global) pela América do Norte em 16 de junho, em Mineápolis, tocando em 18 cidades de Toronto a Oakland, Califórnia e Atlanta, Geórgia. Os ingressos estarão à venda a partir de sexta-feira.

Formada em Boston na década de 1970, o Aerosmith já vendeu mais de 150 milhões de discos em todo o mundo, com sucessos como Walk This Way e I Don't Want to Miss a Thing.