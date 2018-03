Aerosmith cancela turnê problemática após lesão de Steven Tyler

Representantes do Aerosmith disseram na noite de quinta-feira que a turnê foi cancelada porque Tyler precisa de tempo para se recuperar. Sua lesão foi a mais recente em uma série de reveses da banda.

"Não posso expressar em palavras a tristeza que eu sinto por ter cancelado esta turnê", disse o guitarrista Joe Perry em um comunicado.

"Eu gostaria de agradecer aos nossos leais fãs por nos acompanhar através de todas as dificuldades e por toda a energia boa que eles estão mandando."

A devolução do dinheiro pago pelos ingressos do resto da turnê do Aerosmith, que planejava tocar com o convidado ZZ Top, estará disponível no ponto de venda, informaram os representantes do Aerosmith.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dos 15 shows que o quinteto conseguiu fazer, nenhum contou com todos os integrantes da banda.

A turnê deveria ocorrer até 16 de setembro, e a banda prometeu reagendar os shows que foram adiados quando Tyler machucou a perna.

Tyler, de 61 anos, quebrou o ombro esquerdo e precisou de 20 pontos na cabeça após ter pisado fora da passarela enquanto dançava no palco em um show em Sturgis, Dakota do Sul, em 5 de agosto.

Foi somente o infortúnio mais recente de Tyler, que teve pneumonia no início deste ano e começou uma reabilitação em maio de 2008 para se recuperar de dolorosas cirurgias no pé.

Whitford, de 57 anos, perdeu os primeiros sete shows enquanto se recuperava de uma cirurgia após bater a cabeça saindo de sua Ferrari. Mais tarde, Hamilton, de 57 anos e sobrevivente de um câncer, deixou a turnê para passar por uma cirurgia, o que uma porta-voz descreveu como "não-invasiva". Nenhuma informação foi disponibilizada a respeito de seu estado de saúde.

(Reportagem de Dean Goodman e Alex Dobuzinskis)