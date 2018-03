Aerosmith cancela turnê americana após queda de Steven Tyler

Agência Estado e Associated Press,

A banda Aerosmith anunciou nesta sexta-feira, 14, o cancelamento do restante de sua turnê de verão depois de uma queda sofrida por Steven Tyler.



O vocalista da banda norte-americana sofreu várias lesões depois de cair no palco em uma apresentação no dia 5 de agosto, em Dakota do Sul. Ele fraturou o ombro e levou 20 pontos na cabeça.

Segundo comunicado oficial do grupo, o reembolso dos ingressos para o restante da turnê pode ser retirado nos respectivos locais de compra. A banda ainda não divulgou a data de retorno aos palcos. O vocalista de 61 anos, que ficará de repouso seguindo orientações médicas, desculpou-se publicamente e agradeceu o apoio dos fãs.