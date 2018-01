Aerosmith cancela show na Bolívia

LA PAZ - A banda de rock Aerosmith cancelou o show que realizaria nesta terça-feira, 18, na cidade boliviana de Santa Cruz, depois que fortes ventos provocaram na segunda-feira, 17, a queda do cenário da apresentação no estádio Tahuichi Aguilera, informou o líder e vocalista do grupo, Steven Tyler.

"O concerto será reaprogramado para uma data posterior", escreveu Tyler no Twitter. Os fãs lamentaram o cancelamento do inédito show do Aerosmith na Bolívia.

A banda, que se apresentou em São Paulo no sábado, 15, para cerca de 40 mil pessoas, volta para o Brasil para show no Recife. Segundo a página oficial do grupo, a turnê dos norte-americanos também passará por Lima e Cidade do México. Em 2017, ainda, o Aerosmith vai participar do Rock in Rio.