Aerosmith anuncia turnê pela Europa depois de 8 anos O grupo de rock americano Aerosmith vai dar um intervalo nas gravações de seu novo álbum para fazer uma turnê pela Europa em meados deste ano, de acordo com a revista especializada em música Billboard. A banda não tocava no continente desde 1999. O grupo formado por Steven Tyler (vocal), Joe Perry (guitarra), Brad Whitford (guitarra), Tom Hamilton (baixo) e Joey Kramer (bateria) foi para Londres por alguns dias para fazer o anúncio e tocou no Hard Rock Café de Londres no último dia 19. "Nós não tocamos num clube há muito tempo, então a novidade veio em grandes quantidades", disse o baixista Hamilton, em post no site oficial da banda. "O público estava certo ao despejar sua energia em nós e tudo que temos de fazer é devolver." A turnê começa em 6 de junho em Randers, na Dinamarca, e será encerrada em Moscou, no dia 12 de julho. Antes, porém, o Aerosmith tocará em Dabai e Mumbai, na Índia. Eles devem aparecer ainda no festiva Hyde Park Calling em Londres, no dia 24 de junho. Nenhuma data foi divulgada para o lançamento do novo álbum, primeiro com músicas inéditas desde Just Push Play, que saiu em 2001. Os trabalhos foram interrompidos para uma intervenção cirúrgica na garganta do vocalista Tyler e um tratamento de câncer em Hamilton. O Aerosmith toca pela segunda vez no Brasil no dia 13 de abril, em São Paulo, no estádio do Morumbi. Quem abre para eles é o Velvet Revolver, promissora banda de hard-rock formada por ex-integrantes do Guns N? Roses, entre eles o bom guitarrista Slash.