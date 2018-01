Aerosmith abre turnê brasileira em Porto Alegre e homenageia Outubro Rosa

PORTO ALEGRE - A banda norte-americana Aerosmith iniciou sua turnê Rock n' Roll Ramble – Aerosmith Style 2016 na noite desta terça-feira, 11, em Porto Alegre. O show ocorreu no Estádio Beira Rio, em um palco alocado no meio do gramado e contou com cerca de 20 mil pessoas que foram ao delírio com os principais hits do grupo que tem mais de quatro décadas de estrada.

O tempo colaborou com temperatura agradável (20ºC) e uma majestosa Lua para testemunhar a abertura do show composto pelos músicos Steven Tyler (vocal), Tom Hamilton (baixo), Joey Kramer (bateria), Joe Perry (guitarra solo) e Brad Whitford (guitarra base). O quinteto subiu no palco às 22h02 quando abriu o show com Back in the Saddle Again, sucesso na década de 70.

O vocalista Steven Tyler, logo de início, cumprimentou os fãs soltando a frase em português “oi, gaúchos”. A banda não tocava na capital gaúcha desde maio de 2010, quando se apresentou em um palco montado no estacionamento da Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul).

A segunda música tocada foi Love In An Elevator, primeiro single do álbum Pump lançado em 1989, seguido pela faixa Cryin, que levou a multidão a levantar os braços e cantar em voz alta - principalmente os casais mais apaixonados. Na sequência do show, o vocalista Steven Tyler convidou o público a cantar Crazy, do álbum Get a Grip de 1993 e Kings and Queens, do disco Draw the Line de 1978.

Tyler. A mistura de diferentes elementos em suas composições dão o tom ao estilo peculiar de se vestir de Steven Tyler, de 68 anos. O vocalista e líder do Aerosmith sempre gostou de roupas mais coloridas e extravagantes acompanhadas com lenços (uma de suas características), brincos e anéis chamativos. E foi assim que o astro norte-americano subiu e desceu do palco durante sua apresentação que durou exatamente duas horas. Steven Tyler desceu do anfiteatro, durante uma de suas canções e compartilhou o microfone com os fãs, em meio a multidão. Simpatia e carisma, Tyler tem de sobra.

Outubro Rosa. Solos de guitarra, bateria e gaita de boca também fizeram parte do setlist do grupo que embalou o público mais velho. Um dos destaques do show foi a homenagem que a banda fez ao Outubro Rosa, onde o hit foi Pink, do álbum Nine Lives. Durante a música, no telão do anfiteatro, uma imagem de um laço cor de rosa era estampado, alertando a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Pouco antes de finalizar o show, foi a vez do guitarrista Joe Perry assumir o vocal em Stop Messin' Around. Enquanto Joe cantava, imagens dele junto a Estátua do Laçador, monumento histórico da cidade da Porto Alegre, eram projetadas no telão, levando o público ao delírio com palmas e assobios.

No próximo dia 15, a turnê Rock n' Roll Rumble - Aerosmith Style 2016 passará por São Paulo, e no dia 21 de outubro por Recife. Esta é a sexta passagem do Aerosmith pelo Brasil. A primeira visita aconteceu em 1994. Depois, o grupo voltou em 2007, 2010, 2011 e 2013.

Set list da turnê "Rock n' Roll Rumble - Aerosmith Style 2016" em Porto Alegre:

1. Back in the Saddle Again

2. Love In An Elevator

3. Cryin'

4. Crazy

5. Kings and Queens

6. Livin' On The Edge

7. Rats in the Cellar

8. Dude (Looks Like A Lady)

9. Same Old Song And Dance

10. Monkey on my Back

11. Pink

12. Rag Doll

13. Stop Messin' Around

14. I Don't Want to Miss a Thing

15. Come Together

16. Walk This Way

17. Train Kept a Rollin'

18. Dream On

19. Sweet Emotion