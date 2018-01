Adorada por nazistas, cantora sueca será tema de filme A Alemanha prepara uma superprodução baseada na biografia da cantora sueca Zarah Leander, adorada pelas massas e pelos chefes nazistas por sua voz rouca, quase masculina. O filme sobre a cantora será rodado em 2008. Regine Kühn escreveu o roteiro original do longa e a direção será de Ben Verbong para a Blue Eyes Fiction. Os nazistas adoravam a beleza e o corpo da cantora, além de sua fascinante inexpressividade facial que a transformaram em uma personalidade. Com o fim da 2.ª Guerra Mundial, Zarah Leander voltou para a Suécia, onde foi julgada como colaboracionista do Holocausto e sua carreira foi arruinada, ressurgindo depois nos anos 60 quando se converteu em um ícone dos homossexuais.