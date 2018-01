Adiados shows do Echo & The Bunnymen Foram adiados os show da banda inglesa Echo & the Bunnymen, que aconteceriam neste sábado, em Belo Horizonte (Chevrolet Hall) e no domingo, em São Paulo (Credicard Hall). O grupo, que excursiona por Turquia e Grécia, não providenciou a tempo os vistos. Na terça, tocariam em Buenos Aires. Os shows serão remarcados, possivelmente para o fim de abril ou começo de maio, e quem já comprou ingressos e quiser receber o dinheiro de volta deve procurar a bilheteria do Credicard Hall. Quem preferir, pode manter os ingressos, que serão válidos para as novas datas.