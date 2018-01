Adiado show do Chiclete com Banana; vocalista está com dengue Vocalista do Chiclete com Banana, Bell Marques, está com dengue e o show do grupo que deveria acontecer na quinta-feira, dia 23, no Credicard Hall, foi adiado para o dia 3 de maio. A informação é da assessoria da casa de espetáculos. A orientação para quem já comprou os ingressos é usá-los na nova data do Shou ou então receber o dinheiro de volta nas bilheterias do Credicard Hall, a partir da quinta-feira, e nos pontos de vendas, a partir da Sexta-feira. Aqueles que compraram ingressos por telefone ou internet devem entrar em contato pelo telefone(11) 6846-6200.