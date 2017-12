Adiado show de Caetano Veloso em Santo André O show da turnê de lançamento do CD Cê, de Caetano Veloso, que deveria ser realizado nesta quinta-feira em Santo André, na Grande São Paulo, foi adiado para o dia 30 de março de 2007, segundo comunicado da Babel Produções. Como ocorreu no TIM Festival, em novembro no Rio, Caetano Veloso decidiu de última hora incluir São Paulo na turnê de lançamento de seu CD Cê. Nesta quarta-feira, o cantor repete o show realizado ontem, no Sesc Pinheiros. A estréia oficial da turnê foi feita em Brasília, acompanhado de um trio de jovens músicos - Pedro Sá (guitarra e contrabaixo), Ricardo Dias Gomes (contrabaixo e teclado) e Marcelo Callado (bateria). O cantor e compositor mostra, além das músicas do CD Cê, apenas três de outros autores: Descobri Que Sou um Anjo (Jorge Ben), A Voz do Violão (Francisco Alves/Horácio Campos) e Chão da Praça (Moraes Moreira/Fausto Nilo).