Adele vai se apresentar ao vivo no Grammy

LONDRES - A cantora britânica Adele voltará aos palcos após meses de silêncio por causa de uma cirurgia na garganta. O retorno acontecerá no dia 12 de fevereiro no Grammy Awards, em Los Angeles, anunciou a rede CBS na terça-feira.

Laureada pelo Grammy duas vezes, a cantora foi forçada a cancelar sua turnê pelos Estados Unidos no fim de 2011, quando foi submetida a uma microcirurgia nas cordas vocais em Boston, em novembro.

"Estou imensamente orgulhosa de ter sido convidada a me apresentar no Grammy Awards deste ano", disse a cantora, de 23 anos, em comunicado.

"É uma honra absoluta ser incluída em uma noite como essa e, como é a minha primeira apresentação em meses, é muito empolgante e, claro,difícil, mas um ótimo jeito de voltar com tudo."

Adele também deve se apresentar no BRITs, em Londres, em 21 de fevereiro.

O 54o Grammy Awards também contará com a apresentação de Coldplay, Rihanna, Bruno Mars, Paul McCartney, Nicki Minaj e Taylor Swift.

Adele foi indicada para seis prêmios do Grammy este ano: disco do ano, canção do ano e melhor curta por Rolling in the Deep, álbum do ano e melhor álbum de pop vocal por 21 e melhor performance solo pop por Someone Like You.