Adele vai até prédio em chamas para confortar as vítimas do incêndio em Londres

Adele visitou a área da torre Grenfell, em Londres, na última quarta-feira, 14, no momento em que o prédio estava em chamas. Ela teria ajudado a confortar as vítimas do acidente. A cantora britânica foi vista no local junto com seu marido Simon Konecki. Segundo testemunhas, ela conversava com as vítimas e em vários momentos não segurou a emoção e chorou.

Nas redes sociais, a atitude da cantora foi elogiada pelos fãs. O incêndio destruiu os 24 andares do prédio, que fica na região oeste de Londres, deixando dezenas de mortos e centenas de feridos. O fogo começou na madrugada de quarta-feira, pouco antes de 1h (21h no horário brasileiro).