Adele supera Gaga no prêmio alemão Echo

A britânica levou os prêmios de álbum do ano ("21") e melhor artista feminina internacional, derrotando Lady Gaga e a falecida Amy Winehouse.

A banda alemã Rammstein saiu com os troféus de melhor grupo alternativo e melhor artista alemão no exterior. O Rammstein fez uma explosiva apresentação no evento, na companhia de Marilyn Manson.

Os britânicos do Coldplay levaram o prêmio de melhor grupo internacional; Bruno Mars derrotou Chris de Burgh e James Morrison, levando o prêmio de melhor artista masculino internacional.

Com um macacão justo e prateado e de cabelo azul, Katy Perry cantou seu novo single, "Part of Me".

Lana Del Ray apresentou "Video Games" no palco, mas foi embora de mãos abanando, pois a jazzista holandesa Caro Emerald levou o prêmio de revelação internacional, e o dueto Gotye e Kimbra ganhou na categoria hit do ano ("Somebody That I Used To Know").

(Reportagem de Alice Baghdjian)