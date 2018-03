Adele resiste à 'onda Whitney' e mantém liderança na Billboard

Desde o lançamento nos Estados Unidos, em fevereiro de 2011, "21" vendeu mais de 7,6 milhões de cópias, sendo 296 mil só na semana passada. O último disco a passar 22 semanas no topo da Bilboard 200 foi "Purple Rain", de Prince, em 1984/85.

A maior novidade da nova lista é "Some Nights", álbum de estreia da banda de pop-alternativo Fun, que vendeu 69 mil cópias na sua primeira semana e ficou em terceiro lugar.

A banda também lidera a parada de canções digitais, com "We Are Young", que tem participação de Janelle Monae e foi ouvida em uma propaganda da Chevrolet durante o Superbowl deste ano.

O rapper Tyga ficou em quarto lugar com seu álbum de estreia, "Careless World", e a dupla de hip-hop Chiddy Bang apareceu em oitavo lugar com seu primeiro trabalho, "Breakfast".

Uma compilação de sucessos de Whitney, que morreu em 11 de fevereiro num hotel da Califórnia, ficou em segundo lugar com 173 mil cópias. A trilha sonora de "O Guarda-Costas", com o sucesso "I Will Always Love You", ficou em sexto (46 mil unidades), e um disco com o nome da artista ficou em nono (29 mil).

Já as vendas digitais de canções dela tiveram queda, e nenhuma apareceu nesta semana entre as 10 principais.