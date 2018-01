Adele lança 'Send My Love (To Your New Lover)', terceiro single do álbum '25'

A cantora britânica Adele lançou o terceiro single de seu álbum 25, Send My Love (To Your New Lover), que já está disponível em plataformas digitais, segundo divulgaram nesta terça-feira, 17, os meios de comunicação britânicos.

O clipe oficial do tema sucessor de Hello e When We Were Young estreará em 22 de maio no Billboard Music Awards, em Las Vegas.

A artista de 28 anos apresentou em sua conta no Twitter uma amostra do vídeo, no qual está de pé e usa um vestido longo com um impresso floral.

O clipe foi rodado em Londres sob a direção de Patrick Daughters, que trabalhou previamente com Muse, Mika, Snow Patrol e Kings Of Leon, entre outros.

O novo single, Send My Love (To Your New Lover), foi produzido e co-escrito pelos suecos Max Martin e Shellback, criadores de sucessos mundiais de Taylor Swift, Katy Perry e Britney Spears.

A influência dos produtores escandinavos no tema se reflete em um som mais fresco e pegajoso, acompanhado de uma letra na qual Adele aconselha seu ex-namorado na ficção que trate de uma forma mais adulta e honesta sua nova conquista.

A intérprete de Someone Like You e Rolling In The Deep suscitou uma grande expectativa entre seus seguidores, que não viam um material novo de Adele desde outubro de 2015, quando lançou o vídeo de "Hello", assinado pelo cineasta francês Xavier Dolan.

A artista decidiu não gravar nenhum vídeo oficial para "When We Were Young", o segundo tema promocional de seu terceiro álbum.

Adele, que foi indicada em oito categorias nos próximos Prêmios Billboard, não comparecerá à festa já que esse dia atuará em Lisboa, dentro de seu turnê europeia, para a qual todas as entradas estão esgotadas.

Neste ano, a interprete será a cabeça de cartaz do Festival de Glastonbury no Reino Unido, que acontece de 22 a 26 de junho, para depois iniciar uma turnê pela América do Norte.