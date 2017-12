Adele faz estreia triunfante de turnê em Londres

Adele estreou sua turnê de maneira triunfante em Londres na terça-feira, 15, dando início a uma série de apresentações na capital britânica e ainda servindo de cenário à oficialização de um noivado.

Falando sobre maquiagem, arrotos, espinhas e tirando selfies com a plateia, a cantora e compositora conquistou os milhares de fãs presentes à Arena O2 com seu estilo despojado enquanto interpretava seus grandes sucessos.

A artista de 27 anos abriu o show com Hello, o hit que marcou sua volta à cena musical no final do ano passado e parte do disco 25.

Em uma produção simples que mostrou a londrina acompanhada tão somente por seus músicos, Adele cantou, entre outras, a canção-tema do filme 007 - Operação Skyfall, Someone like You e Rolling In The Deep, todas elas bem-sucedidas nas paradas musicais.

A "prata da casa" cantou diante de um vídeo em preto e branco que exibiu os principais pontos de Londres e foi ovacionada pelo público local.