Adele faz cirurgia na garganta e cancela todos os shows de 2011

A Columbia Records afirmou em um comunicado que Adele, de 23 anos, estava cancelando as apresentações com "profundo pesar".

"Ela será submetida a uma cirurgia para aliviar os problemas atuais com sua garganta e uma recuperação completa é esperada. Por causa disso, os médicos ordenaram que ela descansasse a voz e se recuperasse completamente" antes de retomar os compromissos de trabalho, disse o comunicado.

No início deste mês, a cantora vencedora do Grammy cancelou 10 datas nos Estados Unidos de seu show do álbum "21" que produziu sucessos como "Rolling in the Deep" e "Someone Like You".

"21" é o álbum mais vendido do ano nos Estados Unidos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta sexta-feira, ela cancelou as datas na Grã-Bretanha. Quem tiver ingressos será reembolsado.

Adele foi forçada a adiar várias datas nos EUA no início deste ano devido a problemas nas cordas vocais e estava terminando uma turnê na Grã-Bretanha quando os problemas reapareceram no início de outubro.

Ela liderou as indicações ao Prêmio American Music em 11 de outubro, batendo nomes como Katy Perry e Lady Gaga, com quatro indicações.

(Reportagem de Chris Michaud)