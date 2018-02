Adele emociona e diverte em show nos EUA, primeiro em quatro anos

NOVA YORK - Em seu primeiro show nos EUA depois de quatro anos, Adele emocionou e divertiu a plateia que tomou quase todos os seis mil lugares do Radio Music Hall, em Nova York, terça-feira, 17, à noite. Em apresentação única para gravação de Adele Live in New York City, programa especial que a rede de televisão americana NBC vai transmitir em 14 de dezembro, a cantora e compositora inglesa intercalou sucessos anteriores com algumas das canções de 25, seu terceiro álbum de estúdio, que tem lançamento mundial nesta sexta-feira, 20

Pelo sucesso que tem feito Hello, a primeira das 11 músicas de 25 lançada em 23 de outubro como aperitivo, o disco novo de Adele tem tudo para repetir os recordes de 21 que, segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica, foi o álbum mais vendido no mundo na última década. Nos Estados Unidos , Hello está em primeiro lugar em vendas, execução em rádios e na internet há três semanas consecutivas, segundo a revista americana Billboard.

Com seu jeito descontraído, Adele tirou os sapatos logo que terminou a segunda canção do show e conversou com o público entre cada uma das 13 músicas que cantou no Radio City. Entre suas risadas e palavrões característicos, explicou que o período sabático vivido por ela de 2011 até agora - em que teve seu primeiro filho, passou por cirurgia nas cordas vocais e só foi vista num palco em fevereiro de 2013, quando ganhou o Oscar pela música-tema de Skyfal, 23º filme da série James Bond - foi uma forma de se reencontrar depois do sucesso fenomenal de 21. Embora tenha completado 27 anos em maio, explicou também que o título do seu novo disco se refere, como os dois anteriores (19, o primeiro, foi lançado em 2008), a sua idade mas há dois anos, quando começou a criar as composições para este trabalho.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No início do mês, em Londres, Adele também gravou ao vivo um programa especial que a BBC One vai transmitir nesta sexta-feira, 20, à noite, coincidindo com o lançamento de 25.