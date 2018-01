Adele e Jason Mraz dominam 1a lista da Billboard em 2012

Jason Mraz emplacou a música mais baixada no começo do ano, "I Won't Give Up", que fará parte do seu ansiado quarto álbum.

"21" vendeu 124 mil cópias na última semana, quase o triplo do segundo colocado, "Take Care", do rapper Drake. Todos os álbuns "top 10" tiveram queda na vendagem na primeira semana do ano, e a lista viu a recuperação de alguns favoritos de 2011, como "El Camino", do Black Keys, que voltou ao terceiro lugar; "Mylo Xyloto", do Coldplay, que voltou ao quinto; e "Talk That Talk", de Rihanna, novamente em sexto.

A única novidade na lista dos "top 50" nesta semana foi "These Times", álbum de estreia da banda de rock SafetySuit, que já chega em sétimo lugar.

Na lista das canções digitais, Mraz ultrapassou habitués recentes, como "Sexy and I Know It", do LMFAO, e "We Found Love", de Rihanna.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"I Won't Give Up" foi lançado depois de o cantor colocar no seu site um vídeo que se espalhou pelas redes sociais. A canção teve 229 mil downloads pagos na primeira semana.

O álbum anterior de Mraz, "We Sing. We Dance. We Steal Things" (2008), continha o hit "I'm Yours" e foi indicado ao Grammy.