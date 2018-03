Adele é indicada para quatro prêmios Ivor Novello

A cantora e compositora britânica Adele foi indicada para quatro prêmios Ivor Novello, nesta terça-feira, e outras artistas dominaram a lista para a cobiçada honraria do ramo de composições.

Adele, que dominou as paradas de 2011 com seu segundo álbum, 21, e conquistou tudo à sua frente no Grammy e nos Brits no início deste ano, foi indicada para o prêmio de melhor canção, por Rolling in the Deep, que ela co-escreveu com Paul Epworth.

Epworth também esteve envolvido na criação de uma canção que compete com a de Adele, Shake It Out, interpretada por Florence + The Machine, enquanto Ed Sheeran preencheu a categoria com seu hit The A Team.

Na disputa pela melhor canção contemporânea na premiação anual, agora em sua 57a. edição, estão Promises, interpretada por Nero, The Wilhelm Scream (James Blake) e Video Games, cantadas por Lana Del Rey e co-escrita com Justin Parker.

A indústria da música tem um grande respeito pelos prêmios Ivor Novello porque eles defendem talentos da composição que muitas vezes passam despercebidos na mídia e cada categoria é selecionada por um conjunto separado de juízes qualificados.

Parker disse que gravou 12 faixas com Lana Del Rey em Londres, durante suas frequentes visitas à cidade, cinco das quais aparecem em seu álbum que liderou as paradas Born To Die, lançado no início deste ano.

Parker disse que a dominação de artistas do sexo feminino nas indicações do Ivor Novello para músicas lançadas em 2011 não era nada novo.

"O negócio da música tem sido assim há alguns anos. Sem Adele, Lana talvez não teria acontecido", acrescentou, sublinhando a importância da cantora britânica em transformar gostos musicais com o que ele chamou de "composição clássica".

Os prêmios Ivor Novello, apresentado pela Academia Britânica de letristas, compositores e autores, homenageiam inscrições que têm pelo menos um terço de participação de músicos britânicos e irlandeses.

Os prêmios serão entregues em 17 de maio em Londres.