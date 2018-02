Adele é indicada a prêmio Mercury de melhor álbum

LONDRES (Reuters Life!) - A cantora britânica Adele, que chegou ao topo das paradas britânicas e norte-americanas com seu segundo álbum "21", está entre os 12 artistas indicados nesta terça-feira ao prêmio Barclaycard Mercury para álbum do ano de 2011.

Entre os outros indicados estão os vencedores de edições anteriores Elbow e PJ Harvey, além do rapper londrino Tinie Tempay e James Blake, por seu álbum auto-intitulado de estreia.

O prêmio homenageia artistas britânicos e irlandeses de qualquer gênero musical e é baseado unicamente nas músicas contidas num álbum.

Segundo o Official Charts Company (OCC), em termos comerciais, Adele lidera a lista de indicados. O vencedor do prêmio será anunciado em 6 de setembro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os 12 álbuns indicados venderam um total de 3,9 milhões de cópias na Grã-Bretanha, de acordo com o OCC, sendo que "21", de Adele, correspondeu a 2,7 milhões das vendas.

Em um segundo lugar distante estava "Disc-Overy", de Tempah, com 620 mil cópias vendidas, e em terceiro "Build a Rocket Boys!", de Elbow, com 230 mil.

Três álbuns na lista de indicados ao Mercury venderam menos de 10 mil cópias cada: "Diamond Mine", de King Creosote & Jon Hopkins, "Peanut Butter Blues and Melancholy Jam", do Ghostpoet, e "Good Days At Schloss Elmau", de Gwilym.

Veja a lista de indicados:

Adele - 21

Anna Calvi - Anna Calvi

Elbow - Build A Rocket Boys!

Everything Everything - Man Alive

Ghostpoet - Peanut Butter Blues and Melancholy Jam

Gwilym Simcock - Good Days At Schloss Elmau

James Blake - James Blake

Katy B - On A Mission

King Creosote & Jon Hopkins - Diamond Mine

Metronomy - The English Riviera

PJ Harvey - Let England Shake

Tinie Tempah - Disc-Overy

(Reportagem de Mike Collett-White)