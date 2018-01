Adele é eleita 'rainha do karaokê' em página da internet

LONDRES - A cantora Adele foi eleita a "rainha do karaokê" pelo site Lucky Voice, onde um em cada quatro usuários já interpretou pelo menos uma das músicas do álbum da artista, o 21.

Das 3 milhões de canções interpretadas pelos cerca de 100 mil usuários, 14% foram versões de Someone Like You, a 11ª faixa do disco. Em segundo lugar ficou outro tema de Adele, um cover de Bob Dylan, Make You Feel My Love, com 10%.

Entre as dez canções mais pedidas pelos internautas estão também Rolling In The Deep, assim como outras músicas de artistas como Jessie J com Price Tag, Maroon 5 com Moves Like Jagger, Journey com Don't Stop Believing e Lady Gaga com Bad Romance, informou o site em comunicado.

A cantora, que se submeteu a uma operação nas cordas vocais em novembro, anunciou sua volta aos palcos para fevereiro, durante a entrega do Brit Awards, um dos prêmios mais importantes da música pop britânica, que irá acontecer no O2 Arena de Londres.