Adele é a artista que mais vendeu discos no mundo em 2015

A cantora britânica Adele, que bateu recordes com seus mais novo álbum, 25, em particular com sua canção Hello, é a artista que mais vendeu discos em 2015 no mundo, segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI).

Adele alcança este título poucos meses depois do lançamento de 25, em 20 de novembro. O álbum ainda não se encontra disponível nos sites de música em streaming.

Para a elaboração de seu ranking anual, a IFPI leva em conta as vendas no comércio físico, online e os downloads, mas o grupo não oferece cifras precisas.

O segundo artista que mais vendeu em 2015 foi o outro britânico, Ed Sheeran, cuja carreira deslanchou nos últimos anos graças a sua canção Thinking Out Loud.

A americana Taylor Swift, que ficou em primeiro lugar em 2014, ficou em terceiro nesta classificação simbólica.

Em quarto, ficou o canadense Justin Bieber e, em quinto, a banda britânica One Direction.