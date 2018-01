Adele diz estar 'envergonhada' pelos americanos após debate presidencial

WASHINGTON, D.C. - Você sabe que as coisas estão realmente estranhas na política quando os britânicos começam a sentir pena dos norte-americanos (um, Brexit, alguém?).

A rainha do pop Adele discutiu com a audiência em um show na noite de segunda-feira, 10, no Verizon Center, em Washington D.C., primeiro questionando quem havia visto o debate presidencial entre Donald Trump e Hillary Clinton na noite anterior. Para alguns resmungos do público, a londrina simpatizou com um palavrão, e acrescentou: "estou envergonhada por vocês".

E mesmo que ela provavelmente não vote nos EUA (ela é cidadã britânica e não existem rumores de que tenha dupla cidadania), Adele já fez sua escolha. "Eu vi o debate, e vocês devem saber de quem eu gosto e de que eu não gosto de jeito nenhum", disse. / Tradução O Estado de S. Paulo