Adele deixa Justin Bieber e One Direction para trás

Adele bateu todos os seus concorrentes na parada norte-americana de discos Billboard 200 nesta segunda-feira, 30, com a estreia recorde de 25, deixando outras estrelas, como Justin Bieber e a boy band britânica One Direction, parecendo coadjuvantes.

A cantora britânica vendeu 3,48 milhões de discos na primeira semana de 25 no mercado, o tornando o álbum mais vendido de 2015 e o único a superar a venda de três milhões de cópias em uma semana desde que a Nielsen começou a contabilizar as vendas em 1991, disse a Nielsen Music.

O sucesso de Adele jogou Purpose de Bieber para o segundo lugar, com vendas de 290.090 unidades na sua segunda semana, enquanto que o One Direction teve que se contentar com o terceiro lugar com 108.445 cópias do seu lançamento Made in the A.M., também na segunda semana.

As vendas de 25 corresponderam a 41 por cento das vendas totais de discos nos Estados Unidos na semana passada, disse a Nielsen.

O disco anterior de Adele, 21, de 2011, vencedor do Grammy, também teve uma subida, indo do 25º para o 9º do Billboard 200.

No entanto, Bieber se deu melhor na parada de músicas digitais, que mede a venda online por download. O seu single Sorry tirou Hello de Adele do topo, cinco semanas depois do lançamento de ambos. Love Youself, também do cantor canadense, ficou em terceiro na parada, na frente do novo single de Adele, When We Were Young.