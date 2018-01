Adele completa 16 semanas no topo da Billboard

"21", que há 33 semanas vende sempre mais de 100 mil cópias semanais, se junta à trilha sonora de "Titanic" (1997), à trilha de "O Guarda-Costas", gravada por Whitney Houston (1992), a "Ropin' the Wind", do cantor country Garth Brooks, e a "Some Gave All", de Billy Ray Cyrus (também de 1992), entre os álbuns que chegaram à marca de 16 semanas no topo.

A recém-dissolvida David Crowder Band, de rock cristão, teve a melhor estreia da semana, em segundo lugar, com seu "Give Us Rest", que vendeu 50 mil cópias.

A banda irlandesa de rock alternativo Snow Patrol fez com que seu sexto álbum de estúdio, "Fallen Empires", estreasse em quinto lugar, atrás de "El Camino", do Black Keys, e "Take Care", de Drake.

Adele também liderou a lista de Canções Digitais da Billboard, com "Set Fire to the Rain". "I Won't Give Up", de Jason Mraz, líder na semana passada, caiu para nono.

A semana foi ruim para a venda de álbuns, e pela primeira vez desde que a Nielsen SoundScan faz esse levantamento houve nos "top 10" discos com vendas inferiores a 20 mil unidades - caso do oitavo ao décimo lugar.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)