Adele cantará na festa de gala do Grammy

O último disco de Adele, 25, perdeu o prazo para concorrer ao Grammy deste ano, mas a cantora britânica se apresentará ao público na festa de entrega das estatuetas, em 15 de fevereiro próximo - anunciaram os organizadores do Prêmio mais importante da indústria da música.

Normalmente, apresentam-se os artistas indicados nas principais categorias. Este ano, sobem ao palco o rapper Kendrick Lamar, que recebeu o recorde de 11 indicações com seu último trabalho, To Pimp a Butterfly, e o canadense de R&B The Weeknd, seu principal oponente em sete categorias.

A festa também terá um tributo ao veterano do pop e do R&B Lionel Richie, homenageado pelo conjunto de sua carreira. O rapper LL Cool J será o anfitrião do Grammy pelo quinto ano consecutivo.

Ganhadora de dez Grammys, Adele se apresentou pela última vez na festa de 2012. Ela lançou seu terceiro álbum, 25, em novembro passado, após quatro anos de ausência da cena musical. O CD já quebrou o recorde de vendas na primeira semana nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Embora tenha sido lançado tardiamente e perdido o prazo deste ano, "25" será um favorito antecipado para a disputa de 2017.