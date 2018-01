Adele cancela shows em Londres por problema nas cordas vocais

A cantora britânica Adele cancelou os dois últimos shows de sua turnê mundial, que aconteceriam nestes sábado e domingo no estádio de Wembley, em Londres, por um problema nas cordas vocais.

Depois de outras duas apresentações, na quarta e na quinta-feiras (28 e 29) também em Wembley, para um público de cerca de 100 mil pessoas, a estrela de 29 anos encerraria assim uma turnê de 123 shows.

"As últimas duas noites em Wembley foram os maiores e melhores shows da minha vida. [...] Mas lutei vocalmente nas duas noites. Tive de me esforçar muito mais do que o normal", escreveu Adele em uma longa mensagem postada nas redes sociais na madrugada deste sábado.

"Fui ver meu médico [...] e acaba que estou com as cordas vocais danificadas", lamenta, admitindo que, "sinceramente, sou incapaz de cantar neste fim de semana".

No texto, essa ganhadora de 15 prêmios Grammy pede desculpas aos fãs e informa que o valor dos ingressos será reembolsado, se os shows "não puderem ser reprogramados".

Na quinta à noite em Wembley, Adele deu a entender que poderia deixar os palcos depois dessa turnê.

Em uma nota escrita a mão e incluída no programa, depois publicada por vários fãs nas redes sociais, a cantora reconheceu: "Queria que meus últimos shows fossem em Londres, porque não sei se voltarei a sair em turnê, e queria que a última fosse em casa".