Adele bate recordes no Reino Unido e anuncia turnê europeia para 2016

O terceiro álbum de Adele, 25, se transformou nesta quinta-feira no disco mais vendido da história do Reino Unido durante sua primeira semana de venda, justamente no mesmo dia que a artista anunciou que realizará uma turnê pela Europa em 2016.

Durante cinco meses Adele percorrerá 13 países europeus para fazer 36 shows nos quais interpretará canções de seu novo trabalho. A turnê começará no dia 29 de fevereiro em Belfast, na Irlanda do Norte, e terminará em 13 de junho na Antuérpia (Bélgica).

A cantora britânica apresentará as faixas de um disco com o qual superou o recorde que desde 1997 era ostentado pelo Oasis, após alcançar o número de 737.000 cópias vendidas, segundo informou hoje o organismo oficial que se encarrega do índice de vendas de discos no Reino Unido.

A banda formada pelos irmãos Liam e Noel Gallagher havia vendido há 18 anos 696.000 cópias de seu álbum Be Here Now.

O novo disco, lançado quatro anos depois do álbum 21, com o qual Adele ganhou fama internacional, quebrou recordes também nos Estados Unidos, onde vendeu 2,3 milhões de cópias em apenas três dias.

O álbum se tornou também um marco para a própria cantora, já que seu segundo disco, 21, com músicas como Rolling In The Deep e Someone Like You, vendeu 208.000 cópias em seus primeiros sete dias enquanto, com seu primeiro disco, 19, alcançou as 73.000.

Dentro da turnê europeia, Adele já tem shows marcados no Reino Unido, Irlanda, Suécia, Noruega, Dinamarca, Alemanha, Suíça, Portugal, Espanha, Itália, Holanda, França e Bélgica.