Adam Levine vai cantar 'Lost Stars' na cerimônia do Oscar

Adam Levine, vocalista do Maroon 5, se apresentará na 87ª edição do Oscar, informou nesta segunda-feira a Academia de Hollywood em comunicado. O cantor interpretará Lost Stars, do filme Mesmo Se Nada Der Certo, indicada ao prêmio como melhor canção original, categoria em que competirá com Everything Is Awesome (Uma Aventura Lego), Glory (Selma: Uma Luta Pela Igualdade), Grateful (Além das Luzes) e I'm Not Gonna Miss You (Glen Campbell: I'll Be Me).

"Adam Levine é um artista excepcional e dinâmico. Estamos felizes que estreie no palco do Oscar neste ano", disseram Craig Zadan e Neil Meron, produtores da cerimônia. O vocalista estreou como ator em Mesmo Se Nada Der Certo, filme dirigido por John Carney e protagonizado por Keira Knightley e Mark Ruffalo.

Com nove indicações, Birdman é o grande favorito para a premiação ao lado de O Grande Hotel Budapeste, com o mesmo número de candidaturas. Logo atrás, O Jogo da Imitação concorre com oito indições, enquanto Sniper Americano e Boyhood: Da Infância à Juventude estão na disputa em seis categorias. A 87ª edição do Oscar será realizada no dia 22 de fevereiro no Teatro Dolby, em Hollywood, na Califórnia.