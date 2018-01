Adam Lambert no Queen divide opiniões nas redes sociais

A presença do cantor Adam Lambert no Queen, ao lado do guitarrista Brian May e do baterista Roger Taylor - ambos da formação clássica da banda inglesa -, virou um verdadeiro Fla X Flu nas redes sociais. Essa divisão de opiniões já se esboçava após o show do grupo no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, na última quarta-feira, 16, mas o debate foi amplificado em grandes proporções neste sábado, 19, após a apresentação da banda no Rock in Rio ser assistida por cerca de 85 mil pessoas na Cidade do Rock e também ser transmitida, ao vivo, pelo canal Multishow.

Há quem considere Adam Lambert, segundo lugar no American Idol, em 2009, um cantor talentoso que não tenta imitar o insubstituível Freddie Mercury e impõe um estilo próprio, e, por isso, tem cacife para assumir o microfone do Queen, sem qualquer prejuízo. Uma outra corrente de fãs acha que Lambert parece ser o protagonista de um grande musical sobre a banda ou um cover afetado de Freddie que até canta bem, mas não merece esse posto. Ainda nessa corrente, existem aqueles que acusam o retorno do Queen de um projeto caça-níquel.

E você, o que acha da escolha de Adam Lambert para se juntar ao Queen? Haveria outro artista mais adequado ao posto?