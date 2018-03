Adam Lambert está aí para entreter com glam, kitsch e rock

Um bocado de glam rock, um pouco de rock clássico, toques de kitsch, pop e nostalgia dos anos 1970 e 1980 e uma poderosa balada -- Lambert diz que seu disco "For Your Entertainment", que será lançado em 23 de novembro, tem um pouco para todo mundo.

"O título do álbum resume tudo. Não é para mim, é para as pessoas que estão ouvindo", disse Lambert à Reuters.

Apelidado de "Glambert", o vocalista californiano de 27 anos foi chamado pela Entertainment Weekly de "o candidato mais excitante do 'American Idol' em anos".

Mas esse ex-ator de musicais, que levou a milhões de casas norte-americanas os olhos com delineador e as unhas pintadas, sabe que tem que provar seu talento de novo.

"No (American) Idol você está cantando músicas que as pessoas já gostam, então elas realmente conseguem escutar a sua voz e a sua interpretação. Mas como um artista original, você está fazendo música que ninguém conhece ainda e precisa convencer as pessoas a gostar delas. É um passo gigante", disse ele.

Lambert ajudou a compor quatro das 14 faixas do álbum e se uniu a alguns dos artistas e produtores mais procurados na indústria musical, incluindo Lady Gaga, Pink e Kara Dioguardi.

O single "For Your Entertainment", lançado há três semanas, ficou no 68o lugar no iTunes top 100.

(Reportagem de Jill Serjeant)