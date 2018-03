Ace Frehley toca clássicos do Kiss, em São Paulo

SÃO PAULO - Dezoito anos depois da sua última apresentação no Brasil, ainda com a formação clássica do Kiss, Ace Frehley voltou para tirar todas as dúvidas dos fãs se ele estaria ou não em condições de voltar para a banda que o consagrou. Ele está pronto e em forma.

O Tom Brasil, na zona sul de São Paulo reuniu um público de várias faixas etárias. Na maioria, roqueiros na faixa dos 40 anos que conheceu o Kiss na adolescência acompanhados das esposas e até dos filhos pequenos.

Ace Frehley e sua banda subiram no palco para um show de quase duas horas. Rip it out, do primeiro disco solo ainda no Kiss, lançado em 1978, abriu a noite. Apesar das atenções voltadas para o "dono da banda", os demais músicos tiveram momentos "solo", com destaque para o performático guitarrista Richie Scarlet .

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No repertório, Ace tocou músicas de seu mais recente trabalho, Space Invaders, que chegou ao nono lugar na parada da Bilboard. Mas os destaques ficaram para os clássicos do Kiss, como Parasite, Love Gun, Shock me (com direito a guitarra soltando fumaça) e Cold Gin. No bis, mais Kiss, fechando com Detroit Rock City e Deuce. No final, ficou a sensação de que Paul Stanley, Gene Simmons e Peter Criss (ou mesmo Eric Singer) seriam muito bem vindos.