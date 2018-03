AC/DC vai lançar CD ao vivo no começo de abril

A banda AC/DC vai lançar novo CD e DVD, com gravações do show na Argentina realizado em dezembro de 2009. Os três shows no Estádio do River Plate, em Buenos Aires, foram assistidos cada dia por 60 mil pessoas.

O vocalista Brian Johnson confirmou à informação ao canal OversteerTV, reproduzido pelo site NME: "Temos um novo álbum gravado na Argentina no final da última turnê. O álbum ao vivo e o vídeo deve sair em seis semanas. Estou empolgado para isso".

Em comunicado oficial a banda informou que lançará no dia 16 de abril um single de edição limitada com duas faixas: "Shoot To Thrill" e "War Machine", também desse show, gravadas em dezembro.

Além disso, Johnson informou que a banda não tem outros planos de turnê por enquanto. "Após o lançamento do disco ao vivo, não fizemos nenhum outro plano. Queremos descansar pois estamos na estrada há dois anos. Tocamos para cinco milhões de pessoas, merecemos um descanso", afirmou.