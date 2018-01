AC/DC promete álbum de inéditas para este ano A banda de rock australiana AC/DC vai lançar seu primeiro álbum desde 2000 ainda este ano, segundo notícia postada em seu Web site (http://www.acdc.com) na sexta-feira. O grupo, que faz parte do Hall da Fama do Rock and Roll, está trabalhando em Vancouver em um álbum ainda sem título, com o produtor Brendan O'Brien, que já gravou artistas como Pearl Jam e Bruce Springsteen. O último álbum com material novo do AC/DC, "Stiff Upper Lip", estreou na 7a posição da Billboard 200 em março de 2000 e foi motivo para uma turnê da banda que durou um ano. Ainda não foram anunciadas informações sobre uma próxima turnê da banda conhecida por hinos do heavy-metal como "Highway to Hell" e "Thunderstruck". O novo álbum será o primeiro do AC/DC para o selo Epic Records da Sony BMG, que alguns anos atrás relançou o catálogo da banda.