AC/DC lança o vídeo da música 'Play Ball'; veja

O AC/DC divulgou o clipe da música Play Ball, que faz parte do álbum Rock or Bust. O novo disco dos australianos chega às lojas no fim deste mês. Stevie Young, sobrinho de Malcolm e Angus Young, que tocou guitarra no mais recente trabalho do grupo, também aparece no vídeo.

A banda passou por maus bocados nos últimos meses. A família de Malcolm Young confirmou os boatos de que o guitarrista estava sofrendo de demência. O quadro fez com que o músico tivesse perda total de memória. Ele foi internado em uma casa de repouso em Sydney, Austrália, por apresentar quadro de demência. Seu sobrinho Steve, que o substituiu na gravação do disco, vai ocupar o lugar de Malcolm Young na turnê mundial que o AC/DC realizará em 2015.

Mais problemas. Na semana passada, o baterista Phil Rudd foi preso durante uma batida policial. Ele é suspeito de assassinato, ameaça de morte e porte de drogas. O músico acabou sendo liberado 24 horas depois de pagar fiança. Alegando insuficiência de provas após uma revisão do caso, o promotor Greg Hollister-Job disse que Rudd agora será apenas julgado por porte de drogas e por ter feito ameaças de morte a dois homens. Rudd, de 60 anos, ainda pode ser condenado a sete anos de prisão.

O baterista terá de comparecer ao tribunal no próximo dia 27, cinco dias antes do lançamento mundial do novo álbum do AC/DC. A banda emitiu um comunicado dizendo que o caso não afetará a próxima turnê do grupo.