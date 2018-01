AC/DC lança o clipe da música 'Rock The Blues Away'; assista

O AC/DC divulgou nesta semana o clipe da música Rock The Blues Away. Dirigido por David Mallet, o vídeo mostra a banda tocando em um pequeno clube de Los Angeles. A faixa é o segundo single do disco Rock Or Bust, mais recente trabalho dos australianos. Lançado em novembro do ano passado, o álbum já vendeu quase 3 milhões de cópias em todo o mundo, segundo a Alberts, gravadora da banda.

A banda passou por maus bocados nos últimos meses. A família de Malcolm Young confirmou os boatos de que o guitarrista estava sofrendo de demência. O quadro fez com que o músico tivesse perda total de memória. Ele foi internado em uma casa de repouso em Sydney, na Austrália, por apresentar quadro de demência. Seu sobrinho Steve, que o substituiu na gravação do disco, ocupou o lugar de Malcolm Young na turnê mundial do AC/DC.