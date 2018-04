AC/DC confirma show no Morumbi em novembro

A banda australiana de hardrock AC/DC confirmou nesta segunda-feira, 14, que realizará um show em São Paulo, segundo nota publicada em seu site oficial. O comunicado confirma a apresentação da turnê mundial Black Ice no dia 27 de novembro, uma sexta-feira, no estádio do Morumbi.

Ainda não há informação sobre preços e locais de venda dos ingressos, mas o site adianta que a pré-venda para integrantes do fã clube da banda, administrado na própria página, começa no dia 1º de outubro.

Brian Johnson (vocal), Angus Young (guitarra), Malcolm Young (guitarra), Cliff Williams (baixo) e Phil Rudd (bateria) vão fazer um show com uma estrutura que promete ser maior do que a usada por Madonna em sua turnê Sticky & Sweet, em dezembro no mesmo estádio. O palco terá 78 metros de comprimento e 21 de profundidade com uma locomotiva de seis toneladas fazendo parte do cenário. Espera-se um público de 65 mil pessoas.

Essa será a terceira passagem do grupo pelo Brasil. A última vez que o AC/DC se apresentou no País foi em outubro 1996, no Estádio do Pacaembu, reunindo 35 mil pessoas com sua turnê Ballbreaker. Antes disso, o AC/DC havia participado do Rock in Rio I, em 1985.