AC/DC confirma Axl Rose como substituto de Brian Johnson nos vocais

Após especulações, o AC/DC finalmente anunciou neste domingo em seu site oficial que Axl Rose será o substituto do vocalista Brian Johnson para encerrar a turnê Rock or Bust. O cantor do Guns N' Roses fará apresentações na Europa e dez shows nos EUA com o grupo australiano.

Pouco depois de iniciarem a turnê, o AC/DC foi obrigado a interromper as apresentações que faziam nos Estados Unidos perante o risco alertado por médicos de que o vocalista Brian Johnson perdesse "totalmente a audição”.

No comunicado, a banda exaltou o vocalista, que está no grupo desde 1980. "Os membros da banda AC/DC gostariam de agradecer Brian Johnson por sua contribuição e dedicação à banda ao longo dos anos. Desejamos a ele tudo de melhor com seus problemas auditivos e futuros riscos".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a nota, foi o vocalista do Guns N' Roses quem se ofereceu para terminar a turnê ao lado do AC/DC. "Estamos dedicados a cumprir o resto de nossos compromissos de turnê e a todos que nos apoiaram ao longo dos anos, e fomos afortunados por Axl Rose, que gentilmente ofereceu o seu apoio para nos ajudar a cumprir este compromisso."

O primeiro show de Axl Rose como membro temporário do AC/DC será no dia 7 de maio, em Lisboa. O cantor vai encerrar a turnê europeia da banda, em 21 de junho, na Dinamarca, antes de voltar ao Guns N' Roses para cumprir a agenda da turnê Not In This Lifetime Summer com a formação clássica do grupo norte-americano.

Logo após, Axl deve se reunir novamente com os australianos para finalizar a turnê Rock or Bust e fazer os 10 shows nos EUA que foram adiados. As novas datas das apresentações nas cidades de Atlanta, Fort Lauderdale (Flórida), Greensboro (Carolina do Norte), Washington, Detroit, Columbus e Cleveland (Ohio), Buffalo (Nova York), Filadélfia e Nova York ainda serão remarcadas.